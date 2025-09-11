Hollow Knight: Silksong: Imposanter Speedrun

Natürlich lädt ein Titel wie "Hollow Knight: Silksong" geradezu zu einem Speedrun ein. Den aktuellen Weltrekord wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Speedrun-Weltrekord in "Hollow Knight: Silksong" stammt dabei von dem YouTuber BlueSR. Er meisterte den herausfordernden Titel in nur einer Stunde, 26 Minuten und 20 Sekunden. Mal sehen, wie lange er damit die Spitzenplatzierung halten kann.

Luft nach oben ist dabei nach seiner eigenen Aussage definitiv vorhanden. So ist im zugehörigen Video unter anderem zu sehen, dass er dreimal stirbt, was selbstverständlich Zeit kostete und weiter optimiert werden könnte.

"Hollow Knight: Silksong" ist seit 4. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.