Hollow Knight: Silksong: Frische Inhalte in Aussicht

Team Cherry hat in Person der beiden Gründer Ari Gibson und William Penn neue Inhalte für "Hollow Knight: Silksong" bestätigt. Erste Informationen dazu verriet man gleichzeitig auch.

Die zusätzlichen Inhalte für "Hollow Knight: Silksong" orientieren sich demnach an früheren Erweiterungen für den Vorgänger, sollen diesmal aber erzählerisch stärker eingebunden werden. Ein Veröffentlichungszeitraum dafür steht nicht fest, da Gibson und Penn keinen konkreten Termin nennen. Gibson erklärt dazu, dass das Team an seiner bisherigen Entwicklungsphilosophie festhält, was den Zeitrahmen letztlich ausdehnen könnte.

Bereits im September war ein sehenswerter Speedrun zu "Hollow Knight: Silksong" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Hollow Knight: Silksong" ist seit 4. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.