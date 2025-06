Nachdem sich vor dem Summer Game Fest und dem Xbox Games Showcase konstant Gerüchte über einen Shadowdrop hielten (und dieser dann nicht erfolgte), gibt es nun immerhin ein Releasefenster für "Hollow Knight: Silksong". Dieses stammt direkt vom Entwickler.

So sagt Matthew Griffon von Team Cherry, dass "Hollow Knight: Silksong" irgendwann vor den diesjährigen Weihnachtsfeiertagen erscheine. Man sei diesbezüglich jedoch nicht an den Release einer Hardware gebunden, was wohl Gerüchte über eine simultane Veröffentlichung mit dem kommenden Xbox-ROG-Ally-Handheld zerstreuen soll.

Bei "Hollow Knight: Silksong" handelt es sich um die epische Fortsetzung von "Hollow Knight", dem preisgekrönten Action-Adventure. Als tödlicher Jäger Hornet reisen wir darin in völlig neue Länder, entdecken neue Kräfte, kämpfen gegen riesige Horden von Käfern und Bestien und entdecken uralte Geheimnisse, die mit unserer Natur und unserer Vergangenheit verbunden sind.

"Hollow Knight: Silksong" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in der Mache.