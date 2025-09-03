Hollow Knight: Silksong: Upgrade auf Switch 2 ist kostenlos

Gross war die Freude, als im Rahmen der gamescom endlich der Releasetermin für "Hollow Knight: Silksong" verkündet wurde. Jetzt gibt es gute Nachrichten für Käufer der Switch-Version.

So gibt Team Cherry bei Kickstarter bekannt, dass das Upgrade für "Hollow Knight: Silksong" auf die Switch 2 gratis sein wird. Wer demnach das Spiel auf der Switch heruntergeladen hat und auf der Switch 2 spielen will, der kann mit dem kostenlosen Upgrade Pack die erweiterten Funktionen auf der Switch 2 nutzen.

"Hollow Knight: Silksong" war bereits im Februar 2019 angekündigt worden. Nach einer kräftigen Releaseverschiebung im Mai 2023 hatte es Anfang des Jahres endlich wieder ein Lebenszeichen davon gegeben.

"Hollow Knight: Silksong" erscheint morgen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.