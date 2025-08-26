Zusatzinhalte für Hollow Knight: Silksong?

Zur grossen Freude der Community wurde im Rahmen der gamescom endlich ein, erfreulich naher, Releasetermin für "Hollow Knight: Silksong" verkündet. Es könnte jedoch sein, dass auch Zusatzinhalte für das Spiel erscheinen.

So erklärte der australische Entwickler Team Cherry in Person von Co-Director William Pellen jetzt gegenüber Bloomberg, dass Pläne für eventuelle Erweiterungen für "Hollow Knight: Silksong" bestehen. Einige davon sind zwar sehr ehrgeizig, aber das Team will sie trotzdem veröffentlichen. Generell liegt der Fokus nicht nur auf der Veröffentlichung des Titels, sondern auch auf möglichen Ergänzungen danach.

Die Idee von Team Cherry klingt grundsätzlich gut und nachvollziehbar. Schliesslich gab es in der Vergangenheit schon viele Spiele, die nach ihrer eigentlichen Veröffentlichung durch Erweiterungen mitunter jahrelang im Gespräch blieben.

"Hollow Knight: Silksong" erscheint am 4. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.