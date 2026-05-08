Hollowbody auch für Konsole

Headware Games hat Konsolenumsetzungen von "Hollowbody" in Aussicht gestellt. Diese werden bereits im Juni erscheinen.

Demnach wird "Hollowbody" schon am 4. Juni auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Umsetzungen, etwa für Switch 2, sind nicht in der Mache.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf die Konsolenfassungen von "Hollowbody" ein. Darin werden wir fast zwei Minuten lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay auf den Survival-Horror-Titel eingestimmt.

"Hollowbody" erschien bereits am 12. September 2024 für den PC.