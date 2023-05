Homeworld 3 wieder verschoben

Eigentlich sollte "Homeworld 3" ja, nach diversen Verschiebungen, jetzt wirklich in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie Gearbox nun verkündete.

So verschiebt sich "Homeworld 3" auf den Februar 2024. Bei Twitter gibt man als Grund für diese sicher nicht gerade populäre Massnahme an, dass am Ende auch der von den Fans erwartete hohe Qualitätsstandard abgeliefert werden soll.

"Homeworld 3" ist aktuell nur für den PC in Entwicklung. Umsetzungen für weitere Plattformen oder die Konsolenwelt sind nicht geplant.