Heroes of Might & Magic: Olden Era angekündigt

Ubisoft kündigt "Heroes of Might & Magic: Olden Era" an, einen neuen Teil der beliebten Strategie-Reihe. Nächstes Jahr wird die "Heroes of Might & Magic"-Franchise ihr 30-jähriges Jubiläum feiern und "Olden Era" in der ersten Hälfte des Jahres 2025 im Early Access veröffentlichen.

"Heroes of Might & Magic: Olden Era" ist der neue Teil der genreprägenden, von der Kritik gefeierten Serie von rundenbasierten Strategiespielen. "Olden Era" kehrt in die Welt von Enroth und zu den Ursprüngen der legendären Saga zurück und lädt sowohl Veteranen als auch neue Spielerinnen und Spieler ein, sich auf ein neues strategisches Abenteuer auf Jadame zu begeben, einem mysteriösen Kontinent mit einzigartigen Fraktionen, Biomen und Kreaturen, der sich in Aufruhr befindet und der in der Hauptserie "Heroes of Might & Magic" noch nie zuvor erforscht wurde.

"Olden Era" läutet eine neue Ära für die "Heroes of Might & Magic"-Reihe ein, in der Spieler eine lebendige Fantasy-Welt voller Wunder und Gefahren erkunden, prächtige Burgen errichten, gewaltige Armeen aufstellen und in epischen und hochtaktischen Schlachten mit Helden und mythischen Kreaturen aufeinandertreffen. Auf Spieler wartet eine neue Kampagne, einzelne Karten und unbegrenzte, zufällig generierten Szenarien oder sie treten mit anderen Spielern in verschiedenen Mehrspielermodi an, die eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten bieten. Von schnellen Arenakämpfen bis hin zur strategischen Tiefe eines Einzelheldenmodus oder des klassischen Skirmish. Eines der wichtigsten Features, die während der Early-Access-Phase zur Verfügung stehen, sind die Kreativ-Tools, mit denen die Spieler ihre eigenen "Heroes of Might & Magic"-Einzelkarten und Multiplayer-Vorlagen erstellen können.

"Wir bei Unfrozen haben eine grosse Leidenschaft für taktische Rollenspiele, wobei die Heroes-Reihe einen besonderen Platz in unserem Herzen einnimmt. Für viele von uns war Heroes ein prägendes Spiel in der Kindheit, während es für andere eine aufregende neue Reise ist."

Denis Fedorov, CEO und Gründer

"Wir sind unglaublich stolz darauf, an einer so kultigen Marke zu arbeiten. Mit Olden Era haben wir die Kernelemente des klassischen Heroes mit neuen Ideen und moderner Technologie kombiniert und so ein Erlebnis geschaffen, das sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger anspricht."

*Leonid Parmenov, Game Director.

"Die Heroes of Might & Magic-Spiele nehmen einen besonderen Platz in den Herzen der Fans ein, und wir wollten sicherstellen, dass das Comeback der Serie nach einer fast zehnjährigen Pause ein Fest für die Community wird. Indem wir die kreativen Zügel dem leidenschaftlichen Team von Fans und Genre-Experten des Studios Unfrozen überlassen haben, sind wir zuversichtlich, dass Heroes of Might & Magic: Olden Era ein würdiger neuer Teil der fast 30 Jahre alten legendären Saga sein wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das Spiel im Early Access spielen und gemeinsam mit Unfrozen und der grossartigen Community das bisher beste Heroes of Might & Magic-Spiel entwickeln."

Eric Damian-Vernet, Brand Director für die Might & Magic-Marke bei Ubisoft