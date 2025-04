Heroes of Might & Magic Olden Era: Cinematic Trailer

Im Zuge des Triple-I-Initiative Showcases veröffentlichten Ubisoft und Unfrozen einen Cinematic Trailer, der Einblicke in Hintergrundstory von "Heroes of Might & Magic Olden Era" ermöglicht.

Der neue Teil der rundenbasierten Strategieserie spielt in der lebendigen Fantasy-Welt von Enroth, wo ihr Helden rekrutieren werdet, um den Kontinent Jadame zu erkunden und Armeen aufzustellen, um im Kampf um die Bestimmung seiner Zukunft zu bestehen. "Olden Era" bietet sechs einzigartige Fraktionen, eine Einzelspieler-Kampagne und verschiedene Mehrspieler-Modi, die es euch ermöglichen, gemeinsam mit anderen Spielern auf Abenteuer zu gehen oder mit ihnen zu kämpfen, einschliesslich des Hotseat-Modus für lokalen Mehrspieler-Spass.

Darüber hinaus könnt ihr euch auf zufällig generierten Karten ins Unbekannte wagen und den Karteneditor nutzen, um eigene Welten zu erschaffen – oder diejenigen zu erleben, die von anderen Spielern erstellt wurden.

Der Start der Early-Access-Phase ist für den Sommer geplant.