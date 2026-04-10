Honkai: Star Rail - Version 4.2 - Jubiläums-Update

Die Jubiläumsversion 4.2 von "Honkai: Star Rail" mit dem Titel "So lachte die Menge" erscheint am 22. April.

In Planarcadia spitzt sich die Lage bei den Phantasmond-Spielen zu. Da dem Gewinner der Aufstieg zum Aeon des Frohsinns winkt, gewinnt der Wettbewerb an Bedeutung. Fulwish, der Anführer der Forschungsgesellschaft des glücklichen Lächelns, lädt alle Beteiligten zu einer öffentlichen Debatte ein, was weitere Hintergründe und Krisen offenbart. Es liegt an euch, die Hürden zu meistern und ausreichend Wunschkraft zu sammeln.

Neue Charaktere und Spielmechaniken

Mit dem Update werden die 5-Sterne-Charaktere Silver Wolf LV.999 und Evanescia spielbar. Zudem schaltet ihr den Pfad des Frohsinns frei. In den Aktionssprüngen kehren zudem bekannte 5-Sterne-Charaktere zurück:

Phase 1: The Dahlia, Castorice und Firefly

Phase 2: Tribbie, Sunday und Feixiao

Events zum 3. Jubiläum

Zum Jubiläum gibt es verschiedene Belohnungen wie 20 Freivorgänge, Stellare Jade und eine kostenlose Charaktereinlösung. Beim Online-Event „Ahas Auserwählte: Frohsinn überall verbreiten“ besteht die Möglichkeit, Sachpreise wie ein Auto im Design von Silver Wolf LV.999 zu gewinnen. Zusätzlich finden in Städten wie Tokio, Seoul und Los Angeles Offline-Aktionen statt, darunter Themen-Touren und Marken-Kollaborationen, zu denen ihr eingeladen seid.