Honkai Star Rail: Update 4.1 terminiert

HoYoverse hat erste Details zur kommenden Version 4.1 von „Honkai: Star Rail“ bekannt gegeben. Das Update soll Ende März erscheinen und bringt unter anderem einen neuen spielbaren Charakter mit sich.

Aktuellen Informationen zufolge startet Version 4.1 am 24. März 2026 in Nordamerika und am 25. März 2026 in Europa und Asien. Der Patch fällt dieses Mal etwas kürzer aus und soll lediglich vier Wochen laufen, bevor die nächste grosse Aktualisierung folgt.

Im Mittelpunkt des Updates steht der neue Fünf-Sterne-Charakter Ashveil, der dem Pfad „Hunt“ angehört und Blitz-Schaden verursacht. Der Charakter wird über ein zeitlich begrenztes Banner erhältlich sein und von weiteren Wiederholungs-Bannern bestehender Figuren begleitet werden.

Zusätzlich werden neue Light Cones sowie weitere Events und Inhalte erwartet. Genauere Details stellte HoYoverse im Rahmen eines Special-Program-Livestreams vor, der die kommenden Inhalte der Version 4.1 näher präsentiert.