Update 3.0 für Honkai Star Rail kommt

Entwickler miHoYo hat Update 3.0 für "Honkai Star Rail" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist Update 3.0 für "Honkai Star Rail" bereits ab 15. Januar verfügbar. Es hört auf den Namen "Paean of Era Nova" und wird uns mit einem bunten Trailer fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Inhaltlich können wir uns unter anderem auf ein neues Kapitel für die Hauptstory freuen.

In "Honkai Star Rail" erkunden wir die verschiedenen Raumschiffe, Raumstationen und Planeten der Galaxie in unterschiedlichen Leveln. Im Gegensatz zu "Genshin Impact" ist "Honkai Star Rail" aber kein Open World-Titel. Stattdessen sind die verschiedenen Areale in der Spielwelt begrenzt.

"Honkai Star Rail" erschien am 26. April 2023 für iOS, Android und den PC. Die Umsetzung für PS5 folgte am 11. Oktober 2023. Weitere Versionen sind aktuell offenbar nicht angedacht.