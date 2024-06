Honor of Kings im Launch-Trailer

Das Entwicklungsstudio Timi Studio und der Publisher Level Infinite feiern die heutige Veröffentlichung von "Honor of Kings mit" einem neuen Trailer. Spieler aus aller Welt können sich nun zusammenschliessen und strategische, teambasierte Kämpfe austragen. Zudem werden weitere Informationen zum S2-Turnier und der E-Sports-Weltmeisterschaft bekanntgegeben.

Während des ersten Monats können alle 85 Launch-Helden sowie der neu hinzugefügte Held Sun Ce kostenlos getestet werden. Dies soll es euch ermöglichen einen Helden zu finden, der zu eurem Stil passt. Des Weiteren wird es auch die Möglichkeit geben, bis zu 28 Helden und 21 Skins kostenlos freizuschalten, indem bestimmte Spiel-Aktivitäten erfüllt werden.

E-Sports-Neuigkeiten

Ab dem 29. Juni werden 13 Teams aus Südostasien, Brasilien, der Türkei, der MENA-Region, Lateinamerika und Westeuropa in der Sunway Velocity Mall der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur zusammenkommen, um am Honor of Kings Invitational Season 2-Turnier teilzunehmen.

Zu gewinnen gibt es einen Anteil am Preispool von 300'000 US-Dollar und acht garantierte Plätze für die Honor of Kings Invitational Midseason, die Teil des ESports World Cups sein wird.