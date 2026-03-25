Horizon Chase & Horizon Chase Turbo: Baldige Entfernung aus den digitalen Stores

Die gestrige Entlassungswelle bei Epic Games hat bereits erste Konsequenzen. So werden "Horizon Chase" und "Horizon Chase Turbo" schon bald aus den digitalen Stores entfernt.

So gibt Aquiris Game Studio bekannt, dass "Horizon Chase" und "Horizon Chase Turbo" am 1. Juni aus sämtlichen digitalen Stores entfernt werden. Das Unternehmen gehört zu Epic Games. Besitzer des Titel können ihn aber natürlich auch nach diesem Datum erneut herunterladen.

Erst gestern war es bei Epic Games zu einer massiven Entlassungswelle gekommen, von der über 1.000 Angestellte betroffen sind. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Horizon Chase Turbo" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.