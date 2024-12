Horizon Zero Dawn & Forbidden West: Technik-Analyse zu den PS5-Pro-Upgrades

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der PS5-Pro-Upgrades von "Horizon Zero Dawn" und "Horizon Forbidden West" genauer angesehen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PS5-Pro-Upgrades von "Horizon Zero Dawn" und "Horizon Forbidden West" über 23 Minuten lang thematisiert. Dabei wird vor allem die Upscaling-Technologie positiv hervorgehoben und gelobt.

Bei "Horizon Zero Dawn" handelt es sich um ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. In den Kämpfen stehen uns in der Rolle der Protagonistin Aloy unterschiedliche Waffen und Strategien zur Verfügung und die Duelle selbst sind mitunter stark taktisch geprägt.

"Horizon Forbidden West" ist der Nachfolger von "Horizon Zero Dawn" aus dem Jahr 2017 und spielt ein halbes Jahr nach dessen Ereignissen. Diesmal muss sich Aloy im majestätischen Grenzland – dem “Verbotenen Westen” – neuen Gefahren stellen, um eine weitere Bedrohung abzuwenden. Dabei durchstreift sie Wälder, Städte und Berge, entdeckt neue Kulturen, Charaktere sowie Gegner und geht zahlreichen Geheimnissen rund um die Vergangenheit auf die Spur.