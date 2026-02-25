Horizon Hunters Gathering: Erste geschlossene Beta in Aussicht

Guerrilla Games hat die erste geschlossene Beta für "Horizon Hunters Gathering" angekündigt. Sie beginnt sogar noch in diesem Monat.

Demnach beginnt die erste geschlossene Beta von "Horizon Hunters Gathering" am 27. Februar und endet am 1. März. Gespielt werden kann jeweils von 19 bis 22 Uhr und Registrierungen dafür sind bereits jetzt an dieser Stelle möglich.

Während des Tests können wir drei Charaktere nutzen: Axle, Rem und Sun. Zwei Spielmodi, nämlich Machine Incursion und Cauldron Descent, sind verfügbar, ebenso die zuvor angekündigte Colorado Springs-Karte. Zusätzlich lassen sich ein sozialer Gathering-Bereich sowie ein anpassbarer Campplatz erkunden, was auf einen weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstand des Titels hinweist.

Guerilla Games will damit erste konkrete Einblicke in die Mechaniken, Charaktere und Umgebungen von "Horizon Hunters Gathering" liefern. Die Beta soll zudem erste Rückmeldungen der Community ermöglichen und simultan den Fortschritt der Spielsysteme unter realen Bedingungen prüfen.

"Horizon Hunters Gathering" ist für PS5 und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.