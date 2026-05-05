Horizon Hunters Gathering: Neuer Playtest

Guerrilla hat heute einen zweiten geschlossenen Playtest für "Horizon Hunters Gathering" angekündigt. Der neue Spieltest des im "Horizon"-Universum angesiedelten kooperativen Actionspiels wird vom 22. bis 25. Mai stattfinden. Interessierte Spieler können sich für den Playtest sowohl für PlayStation 5 als auch für PC (Steam) exklusiv beim PlayStation Beta Programm dafür registrieren.

"Horizon Hunters Gathering" ist ein kooperatives Actionspiel, in dem sich drei Spieler zu einem Team heldenhafter Jäger zusammenschliessen, um eine Welt vor tödlichen Maschinen zu beschützen. Die Kämpfe sind taktisch, reaktiv und stark von Fähigkeiten abhängig. Sie basieren auf der taktischen Präzision der Horizon-Spiele und nutzen gleichzeitig die Dynamik des Teamspiels.

Neben den bereits aus dem ersten Playtest bekannten Rem, Sun und Axle können Spieler nun auch mit der Oseram-Schmugglerin Ensa sowie dem verdeckten Carja-Agenten Shadow auf die Jagd gehen.

Zudem wird eine Episode der Story-Kampagne spielbar sein und mit Breakers Bounty steht eine neue Region zur Verfügung.