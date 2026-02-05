Neues Koop-Actionspiel von Guerrilla

Guerrilla hat heute ein neues Kapitel im Horizon-Universum angekündigt: "Horizon Hunters Gathering", das für PlayStation 5 und PC entwickelt wird und Crossplay sowie die Übertragung des Fortschritts unterstützt. Ihr könnt euch für einen geschlossenen Spieltest Ende Februar anmelden.

"Horizon Hunters Gathering" ist ein kooperatives Actionspiel, in dem sich drei Spieler als ein Team heldenhafter Jäger zusammenschliessen, um eine Welt vor tödlichen Maschinen zu beschützen. Die Kämpfe sind taktisch, reaktiv und stark von Fähigkeiten abhängig. Sie basieren auf der taktischen Präzision der Horizon-Spiele und nutzen gleichzeitig die Dynamik des Teamspiels.

Das zentrale Element von "Horizon Hunters Gathering" sind herausfordernde und wiederholbare Jagden. Bisher wurden zwei Spielmodi enthüllt:

Maschinenübergriff – eine nervenaufreibende Mission, in der Wellen von Maschinen, angeführt von einem furchterregenden Boss, aus unterirdischen Portalen auftauchen.

– eine nervenaufreibende Mission, in der Wellen von Maschinen, angeführt von einem furchterregenden Boss, aus unterirdischen Portalen auftauchen. Brutstättenabstieg – eine längere, mehrstufige Prüfung, in der Jäger durch die sich ständig verändernden Räume an ihre Grenzen gebracht werden – von heftigen Maschinenkämpfen bis hin zu verborgenen Türen, die denjenigen Teams, die sie öffnen, Macht und Belohnungen versprechen.

Beide Modi werden in einem baldigen geschlossenen Spieltest über das "PlayStation Beta"-Programm auf PS5 und PC spielbar sein.

In "Horizon Hunters Gathering" wählt ihr aus einer Auswahl von Jägern mit einzigartigen Fähigkeiten – jeder mit eigenen Nah- und Fernkampf-Spielstilen und -Waffen – und wählen Jäger-Rollen, die durch ein Roguelite-Vorteilssystem ergänzt werden, damit sie den Build erstellen können, der am besten für ihren Stil und ihr Team geeignet ist.

Diese Jäger haben alle ihre eigenen Beweggründe und Geheimnisse, die mit einer übergeordneten Geschichte über die Welt von Horizon verbunden sind. Bei ihrer Jagd auf gefährliche Maschinen durchqueren die Spieler in der Wildnis viele verschiedene Umgebungen, in denen Missionen und Geschichten zum Leben erweckt werden. Jeder Ort bietet eine einzigartige Atmosphäre sowie ganz eigene Herausforderungen und Möglichkeiten, die die Teams zusammen erkunden und meistern können.

Zwischen den Missionen kehrt ihr in die Jägersiedlung zurück, einen lebendigen sozialen Knotenpunkt, an dem ihr miteinander in Verbindung treten, euch vorbereiten und gemeinsam Siege feiern könnt. Hier könnt ihr eure Jäger anpassen, Händler aufsuchen, Ausrüstung verbessern und ein Team für euer nächstes Abenteuer finden.

Der erste, kleine, geschlossene Spieltest findet Ende Februar statt. Ihr könnt euch über das "PlayStation Beta"-Programm anmelden und euer Interesse an bevorstehenden Spieltests von Horizon Hunters Gathering auf PC oder PS5 bekunden.