Horizon Steel Frontiers: Wasserstandsmeldung zur Entwicklung

Nachdem es länger ruhig um "Horizon Steel Frontiers" war, gab es jetzt ein Lebenszeichen. So hat sich Jeonghee "JJ" Jin, CEO von NC America, auf der Game Developers Conference zum Stand der Dinge bei dessen Entwicklungsprozess geäussert.

Jin erklärt zunächst, dass "Horizon Steel Frontiers" in enger Zusammenarbeit zwischen NCSoft, Guerrilla Games und Sony Interactive Entertainment entsteht. Die Entwicklung verläuft planmässig und das Projekt zeigt bereits ein hohes Qualitätsniveau.

Momentan ist "Horizon Steel Frontiers" dabei als plattformübergreifender Titel für PC und mobile Geräte vorgesehen. Weitere Versionen sind bisher nicht bestätigt. Auf Nachfrage zu einer möglichen Umsetzung für PS5 verwies Jin auf den bisherigen Fokus und erklärte, zusätzliche Plattformen seien denkbar, aber nicht konkret beschlossen.

"Horizon Steel Frontiers" war im November 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Horizon Steel Frontiers" hat noch keinen Erscheinungstermin.