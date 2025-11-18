Horizon Steel Frontiers auch für PS5?

Viele nahmen verwundert zur Kenntnis, dass "Horizon Steel Frontiers" kürzlich zwar für PC, iOS und Android, aber eben nicht für PS5 angekündigt wurde. Inzwischen hat sich Publisher NCSoft zu dem Thema geäussert.

So sagt NCSoft in Person von Executive Producer Lee Song, dass "Horizon Steel Frontiers" rein technisch auf der PS5 realisierbar wäre und man auch keinen Grund habe, diese Plattform auszuschliessen. Allerdings entscheidet nur Sony über eine PS5-Umsetzung des MMORPGs. Dort räumt man zwar laufende Gespräche ein, betont aber ebenfalls, dass die Entscheidung nicht bei NCSoft liegt.

"Horizon Steel Frontiers" war in der vergangenen Woche mit zwei Trailern ausführlich vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Horizon Steel Frontiers" hat aktuell noch keinen Releasetermin.