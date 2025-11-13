Horizon Steel Frontiers angekündigt

Publisher und Entwickler NCSoft hat "Horizon Steel Frontiers" für iOS, Android und den PC vorgestellt. Das Projekt wurde von Sony Interactive Entertainment lizensiert und entsteht mit Unterstützung der PlayStation Studios und von Guerrilla Games.

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei "Horizon Steel Frontiers" tatsächlich um das erste MMOROG in der "Horizon"-Reihe. Dessen Story ist in den Deadlands angesiedelt und es gibt genretypisch natürlich auch eine riesige offene Welt zum Erforschen. Beim Kampfsystem will man sich an den bisherigen Serienteilen orientieren. Viele individuelle Anpassungsmöglichkeiten sind ebenfalls angedacht.

Bewegte Bilder aus "Horizon Steel Frontiers" gibt es auch schon zu sehen. So zeigt man uns zunächst ein ausführliches Ankündigungsvideo, in dem die Entwickler auch ihre Vision für das MMORPG erklären. Ausserdem bekommen wir einen packenden Gameplay-Trailer präsentiert.

"Horizon Steel Frontiers" hat noch keinen Releasetermin.