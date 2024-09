Horizon Zero Dawn: Remaster für PS5 & PC

Es sieht so aus, als würde Guerrilla Games aktuell an einem Remaster von "Horizon Zero Dawn" für PS5 und den PC arbeiten. Zumindest wurde jetzt ein vielversprechendes erstes Anzeichen dafür gesichtet.

So ist ein ESRB-Rating für ein Remaster von "Horizon Zero Dawn" für PS5 und den PC aufgetaucht. Besagte Einstufungen bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung. Und, sind wir mal ehrlich, eine rundum optimierte Umsetzung von "Horizon Zero Dawn" wäre auch ein feiner Launchtitel für die PlayStation 5 Pro, oder?

Bei "Horizon Zero Dawn" handelt es sich um ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. In den Kämpfen stehen uns in der Rolle der Protagonistin Aloy unterschiedliche Waffen und Strategien zur Verfügung und die Duelle selbst sind mitunter stark taktisch geprägt.

"Horizon Zero Dawn" erschien an PAL-Gefilden am 1. März 2017 für PS4. Die PC-Version folgte am 7. August 2020.