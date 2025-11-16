Horror Tale 3: The Witch auf Switch und Xbox Series verfügbar

Nachdem "Horror Tale 3: The Witch" bereits früher im Jahr auf PC und Mobile erschien, kamen zwischenzeitig weitere Plattformen hinzu. So feiern Entwickler und Publisher Euphoria Games mit Unterstützung von EpiXR Games für die Switch Version den Release auf Xbox Series und Nintendo Switch. Seht hier den Trailer des Survival-Horror Spiels mit Adventure-Elementen in einer an die 1990er erinnernden Umgebung von 'damals', in dem Toms Kampf gegen eine unheimliche Hexe zu sehen ist:

Über Horror Tale 3: The Witch

"In dieser Episode triffst du auf Wanda die Hexe und lernst neue Freunde kennen. Du wirst viele völlig neue Orte entdecken und mehr über die Vergangenheit der schrecklichen Kindesentführerin erfahren, was dich zu neuen, furchterregenden Entdeckungen führen wird. Auf dem Weg zum Ziel erwarten dich Rätsel, Horrormomente, unerwartete Wendungen und eine Menge Spass!

Die Geschichte entwickelt sich rasant und völlig unvorhersehbar. Dieses Horrorspiel ist ein spannendes, lustiges und gruseliges Abenteuer in einer amerikanischen Nachbarschaft der 90er Jahre!

Besonderheiten des Abenteuer-Puzzlespiels Horror Tale 3:

Geheimnisvolle und fesselnde Geschichte

Gruseliger Antagonist, der dich schreien lässt, und interessante Nachbarn

Rätsel, Denksportaufgaben und versteckte Gegenstände

5 abwechslungsreiche Schauplätze

Schöne, stilisierte Grafik

Originaler Soundtrack des Autors

Tauche mit deinen Freunden und Nachbarn ein in ein spannendes und unterhaltsames Abenteuer unserer mehrteiligen Horrorspiel-Reihe!"