Hot Wheels Infinite Rush erscheint früher

Milestone hat einen neuen Trailer zu "Hot Wheels Infinite Rush" vorgestellt. Das rasante Arcade-Rennspiel, das im Rahmen der Live-Präsentation des Summer Game Fest 2026 angekündigt wurde, hat eine neue Bestzeit hingelegt und erscheint nun bereits am 10. September 2026. Der Early Access startet sogar schon am 7. September.

"Hot Wheels Infinite Rush" lässt euch in eine Welt im Modellbau-Massstab eintauchen, die sich über vier dynamische, frei erkundbare Inseln erstreckt. Jede Insel hat einen unverwechselbaren visuellen Stil und vereint eine Vielzahl von Rennherausforderungen, unerwarteten Hindernissen und versteckten Sammelobjekten – ein fesselndes Erlebnis, das zum Erkunden einlädt und rasanten Spielspass garantiert.

"Hot Wheels Infinite Rush"erscheint am 10. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.