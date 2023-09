Hot Wheels Unleashed 2: Spiel-Modi und Singleplayer-Kampagne im Trailer

In "Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged" kommt der Spass in vielen Formen. Ob actiongeladene Momente, Herausforderungen, die Strategie und Fahrkünste auf die Probe stellen, oder knallharte Kämpfe - das Spiel wird eine Vielzahl von Modi bieten, die es den Spielern ermöglichen, neue Höhen des Arcade-Spasses zu erleben.

Zusätzlich zu den beliebten Modi aus dem ersten Kapitel werden fünf brandneue Spielmodi das Rennerlebnis erweitern und abwechslungsreicher gestalten. Im neuen Eliminierungsmodus müssen sich die Spieler auf ihren Überlebensinstinkt verlassen. Alle paar Sekunden scheiden die langsamsten Fahrzeuge aus dem Rennen aus, was die Spieler dazu anspornt, mit Bedacht zu fahren, ihre Position und Risiken zu berücksichtigen und zu überlegen, wann sie eine bessere Platzierung anstreben sollten. Driftaholics hingegen werden es lieben, ihre Reifen im Drift Master-Modus quietschen zu hören. Hier müssen die Spieler Präzision und Stil bewahren, um Punkte zu sammeln und ihre Drift-Konkurrenz zu dominieren. Hier spielt die Geschwindigkeit eine untergeordnete Rolle und begünstigt die wendigeren Fahrzeuge, da das geschickte Gasgeben und das Gegenlenken die wahren Schlüssel zum Sieg sind.

"Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged" bietet fünf verschiedene Umgebungen, und der Waypoint-Modus ermöglicht es den Spielern, all ihre Geheimnisse zu erkunden und aufzudecken. Die Spieler verlassen die kultigen orangefarbenen Strecken und tauchen in die frei befahrbare Action ein, bei der Kreativität und Neugierde entscheidend sind, um den kürzesten Weg zu den Checkpoints zu finden. Abseits der Strecken bietet der Modus „Grab the Gears" eine perfekte Mischung aus Renngeschick, Strategie und einem Hauch von rasanter Action, bei der die Spieler in spannenden Online-Schlachten versuchen, so viele Gears wie möglich innerhalb eines abgegrenzten Gebiets einzusammeln. Im Clash-Derby-Modus schliesslich, dem ultimativen Online-Duell nur für Monstertrucks, regiert das Chaos. Hier müssen die Spieler die Vorherrschaft in der Arena an sich reissen, indem sie ihren Gegnern mächtige Treffer verpassen.