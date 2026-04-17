Hotel Architect: Der Release-Date-Trailer

Wired Productions und Pathos Interactive haben bekannt gegeben, dass "Hotel Architect" am 14. Mai 2026 als Version 1.0 erscheint. Nach der Early-Access-Phase umfasst das Update Inhalte, die von euch gewünscht wurden. Dazu gehören ein Sandbox-Modus, zwei neue Standorte und Anpassungen am Gameplay.

Das Spiel bietet euch Kontrolle beim Aufbau und der Leitung von Hotels.

Mit der Vollversion kommen folgende Funktionen hinzu:

Sandbox-Modus: Ihr erhaltet Freiheit beim Entwerfen und Verwalten, inklusive Festlegung der Fläche und Stockwerke.

Ihr erhaltet Freiheit beim Entwerfen und Verwalten, inklusive Festlegung der Fläche und Stockwerke. Szenario-Modus: Ihr könnt eigene Szenarien mit Schwierigkeitsstufen erstellen.

Ihr könnt eigene Szenarien mit Schwierigkeitsstufen erstellen. Neue Standorte: Ihr baut in London und im Schwarzwald. Damit stehen euch insgesamt acht Orte wie Göteborg, Santorini, Paris, St. Anton, New York und Las Vegas zur Verfügung.

Ihr baut in London und im Schwarzwald. Damit stehen euch insgesamt acht Orte wie Göteborg, Santorini, Paris, St. Anton, New York und Las Vegas zur Verfügung. Paare-System: Gäste besuchen die Hotels nun zu zweit.

Gäste besuchen die Hotels nun zu zweit. Verbesserungen: Anpassungen am Balancing, weitere Sprachen und eine optimierte Benutzeroberfläche.

An den verschiedenen Orten erfüllt ihr Ziele, um Belohnungen freizuschalten. Ihr kümmert euch um unterschiedliche Gästetypen und leitet Personal mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Die Simulation erlaubt es euch, Bereiche über mehrere Etagen zu gestalten.