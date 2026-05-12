Hotel Architect verlässt den Early Access

Wired Productions und Pathos Interactive haben den Release von "Hotel Architect" für den 14. Mai angekündigt. Nach einem Jahr im Early Access erscheint nun die Vollversion.

"Hotel Architect" ist eine Tycoon-Simulation, bei der ihr Hotels entwerft, baut und verwaltet. Eure Entscheidungen beeinflussen das Personal, die Gäste und eure Finanzen. Ihr könnt luxuriöse Hotels gestalten oder versuchen, in stressigen Phasen den Überblick zu behalten. Das Spiel ist so aufgebaut, dass dabei verschiedene Geschichten entstehen.

"Die Branche gerät in Panik davor, ein Spiel am selben Tag wie Subnautica 2 zu veröffentlichen. Ich sage: Nehmt es an. Hotel Architect hat die Early-Access-Phase nicht einfach still und leise hinter sich gebracht, sondern sich durch ständige Weiterentwicklung, Feedback der Community und ein Team, das bereit ist, mit jedem Update noch einen Schritt weiterzugehen, seinen Platz als eines der bestbewerteten Hotelmanagement-Spiele auf Steam verdient. Was Pathos Interactive geschaffen hat, ist clever, chaotisch, kreativ und unendlich unterhaltsam. Das Verlassen des Early Access ist nicht die Ziellinie; es ist eine Grosse Eröffnung für alle."

Leo Zullo, Geschäftsführer bei Wired Productions

"Nach einem unglaublichen Jahr im Early Access freuen wir uns riesig, die Spieler:innen endlich bei Hotel Architect willkommen zu heissen. Von Anfang an hat die Community durch Feedback, Ideen, Fehlermeldungen und unzählige leidenschaftliche Diskussionen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Titels gespielt. Viele der Funktionen und Verbesserungen in der Launchversion sind ein direktes Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Wir können unseren Spieler:innen gar nicht genug für ihre Unterstützung, Geduld und Kreativität auf diesem Weg danken."

Accel Sjöström, CEO und Co-Founder bei Pathos Interactive