gamescom-Trailer zu Hotel Barcelona

Publisher Cult Games und Entwickler White Owls haben die gamescom genutzt, um einen neuen Trailer zu "Hotel Barcelona" zu zeigen. Ohne grossartige Umschweife, hier ist er:

Konkret wird uns hier ein neuer Release Date Trailer zu "Hotel Barcelona" geboten. Dieser stimmt uns über eine Minute lang zunächst mit packenden Story-Sequenzen auf das Spiel ein. Später gibt es aber auch Gameplay zu sehen und wir bekommen die zentralen Wesenszüge des aktuelle Projekts von Goichi "Suda51" Suda und Hidetaka "Swery" Suehiro erklärt.

Erste Hinweise auf "Hotel Barcelona" gab es bereits im Oktober 2019. Im Januar 2020 wurde dann verkündet, dass der Titel im darauffolgenden Jahr erscheinen soll. Bis zur offiziellen Vorstellung mit einem ersten Trailer dauerte es aber letztlich bis zum September 2023. Im vergangenen Oktober wurde das Spiel auf dieses Jahr verschoben.

"Hotel Barcelona" erscheint am 26. September für PS5, Xbox Series X und den PC.