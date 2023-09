Hotel Barcelona enthüllt

White Owls hat auf der Tokyo Game Show "Hotel Barcelona" offiziell vorgestellt. Ein erstes Video hatte man auch parat.

"Hotel Barcelona" wird unter der Leitung von Hidetaka "Swery 65" Suehiro und Goichi "Suda 51" Suda entwickelt und wird als "2,5D Slasher-Film-Parodie-Action-Titel" beschrieben. In dem Spiel, welches Einflüsse aus der Geschichte des Horrorfilms aufgreift, müssen wir gegen alles Mögliche antreten, von ausserirdischen Wesen bis zum KI-gesteuerten Haien, während wir in einer endlosen Zeitschleife voller Serienmörder feststecken und nur unsere früheren Ichs können uns helfen. Das zugehörige Video zeigt gut zwei Minuten lang, was wir uns spielerisch darunter vorzustellen haben.

"Hotel Barcelona" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.