Hotel Barcelona: Erscheinungsmonat bekannt

Nachdem im vergangenen Oktober die Verschiebung von "Hotel Barcelona" auf dieses Jahr bekannt wurde, herrschte weitestgehend Funkstille zum Projekt von Goichi "Suda51" Suda und Hidetaka "Swery" Suehiro. Jetzt kennen wir jedoch zumindest dessen Releasemonat.

So gibt Cult Games bekannt, dass "Hotel Barcelona" irgendwann im September erscheint. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt.

"Hotel Barcelona" wird als "2,5D Slasher-Film-Parodie-Action-Titel" beschrieben. In dem Spiel, welches Einflüsse aus der Geschichte des Horrorfilms aufgreift, müssen wir gegen alles Mögliche antreten, von ausserirdischen Wesen bis zum KI-gesteuerten Haien, während wir in einer endlosen Zeitschleife voller Serienmörder feststecken und nur unsere früheren Ichs können uns helfen. Das zugehörige Video zeigt gut zwei Minuten lang, was wir uns spielerisch darunter vorzustellen haben.