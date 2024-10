Hotel Barcelona verschoben

Eigentlich sollte "Hotel Barcelona" noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aber das hat sich leider zerschlagen, wie Goichi "Suda51" Suda und Hidetaka "Swery" Suehiro jetzt verkünden mussten.

Neues Releasefenster für "Hotel Barcelona" ist demnach das nächste Jahr, Als Grund für die Verzögerung gibt man zusätzlich benötigtes Feintuning an, damit der Titel am Ende noch besser wird.

"Hotel Barcelona" wird als "2,5D Slasher-Film-Parodie-Action-Titel" beschrieben. In dem Spiel, welches Einflüsse aus der Geschichte des Horrorfilms aufgreift, müssen wir gegen alles Mögliche antreten, von ausserirdischen Wesen bis zum KI-gesteuerten Haien, während wir in einer endlosen Zeitschleife voller Serienmörder feststecken und nur unsere früheren Ichs können uns helfen. Das zugehörige Video zeigt gut zwei Minuten lang, was wir uns spielerisch darunter vorzustellen haben.

"Hotel Barcelona" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.