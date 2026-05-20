Hotel Barcelona auch für Switch & Switch 2

Entwickler White Owls Inc. hat "Hotel Barcelona" auch für Switch und Switch 2 in Aussicht gestellt. Über frisches DLC-Futter können wir uns sogar schon morgen freuen.

Erste Informationen zu den Switch-Umsetzungen von "Hotel Barcelona" gibt es auch. Demnach sollen diese bald erscheinen und gleich das komplette Paket bieten, also das Hauptspiel sowie sämtliche Updates und Erweiterungen.

Wo wir schonmal beim Thema sind: Bereits morgen wird der Late Check-Out-DLC für "Hotel Barcelona" verfügbar sein. Darin laden das Dusk Valley Golf Resort und The Former Grandall Estate zum Erforschen ein. Ausserdem stehen uns zwei Bosskämpfe und 17 frische Gegnertypen bevor. Zusätzliche Storyinhalte, Zwischensequenzen und erweiterte Kampfmechaniken runden die Erweiterung ab.

"Hotel Barcelona" ist seit 26. September 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.