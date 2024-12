Hothead Games geschlossen

Das kanadische Studio Hothead Games hat nach 18 Jahren Insolvenz angemeldet und seine Pforten geschlossen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Hothead Games begann demnach als Entwickler für "klassische" Konsolen und den PC, verlagerte sich dann aber auf iOS und Android. Das offizielle Statement zur jetzigen Schliessung stammt von Präsident und CEO Ian R Wilkinson und liest sich folgendermassen:

"Es schmerzt mich zu verkünden, dass es Hothead Games Inc. nicht mehr gibt. Hothead hat am Freitag, den 13. Dezember 2024, zum letzten Mal seine Türen geschlossen. Wir hatten in den letzten 18 Jahren einen guten Lauf, aber leider muss alles, ob gut oder schlecht, irgendwann zu einem Ende kommen. Blicken wir auf die letzten 12 Monate zurück. Wir haben eine fantastische spielbare Version eines AAA-Spiels entwickelt und hatten gehofft, einen Vertrag für die Entwicklung von Handy- und Konsolen-/PC-Versionen dieses Spiels mit verschiedenen Publishern zu erhalten. Leider hat es viel länger gedauert, als wir erwartet hatten, um Verträge für diese Versionen des Spiels abzuschliessen. Beide Verträge waren vor zwei Wochen abschlussreif, doch dann zog sich der Herausgeber der mobilen Version aufgrund einer Strategieänderung zurück. Zwei Wochen später zog sich auch der Konsolenverlag zurück. Zu diesem Zeitpunkt war unsere einzige verbleibende Option der Bankrott. Was wirklich wichtig ist: Es lag nicht an der Firma und überraschenderweise auch nicht an den Spielen. Es waren die Leute. Hothead war vollgestopft mit unglaublich klugen, talentierten, loyalen, fleissigen und vor allem sehr netten Leuten. Menschen, die dir bei der Arbeit und ausserhalb der Arbeit den Rücken freihielten. Viele von uns haben bei Hothead Freunde fürs Leben gefunden. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben gelacht, geweint, gefeiert, getrauert, Partner gefunden, Familien gegründet... Ich hatte das Privileg im Laufe der Jahre mit so vielen wunderbaren Menschen bei Hothead zusammenarbeiten zu dürfen."