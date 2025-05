House Flipper Remastered Collection vorgestellt

Frozen District und Frozen Way stellen uns "House Flipper Remastered Collection" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Hier werden wir eine Minute lang mit bewegten Bildern auf "House Flipper Remastered Collection" eingestimmt. Dabei widmet man sich vor allem den zentralen Features.

Mit der "House Flipper Remastered Collection" kehrt der beliebte Renovierungssimulator in einem überarbeiteten Format zurück, nämlich technisch aufgefrischt, inhaltlich erweitert und erstmals vollständig vertont. Als alleinige Sanierungskraft nehmen wir darin verlassene Immobilien in die Hand, polieren sie auf und verwandeln sie in wohnliche Schmuckstücke. Frische Charaktere, überarbeitete Missionen und eine erzählerisch dichtere Kampagne verleihen der Arbeit zwischen Hammer und Farbrolle weitere Tiefe.

"House Flipper Remastered Collection" erscheint im Winter.