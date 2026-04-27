House Flipper Remastered Collection erscheint im Juni

Frozen District und Frozen Way haben den Releasetermin von "House Flipper Remastered Collection" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juni gedulden.

Demnach wird "House Flipper Remastered Collection" ab 4. Juni erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Weitere Versionen der Simulation, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht, aber wie wir ja wissen, kann sich so etwas auch schnell ändern.

Ein neuer Release Date Trailer zu "House Flipper Remastered Collection" stimmt uns schon jetzt auf das Spiel ein. Darin bekommen wir 14 Sekunden lang ein frisch umgestaltetes und komplett renoviertes Haus gezeigt.

"House Flipper Remastered Collection" war im Mai 2025 erstmals vorgestellt worden.