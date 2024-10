Starlight Games gibt bekannt, dass "House of Golf 2" auch für Switch erscheinen wird. Ein Releasefenster für die Portierung nennt man ebenfalls.

Demnach wird "House of Golf 2" im Laufe der Weihnachtszeit auch für Nintendos Hybridkonsole veröffentlicht. Ein genauer Erscheinungstermin wird sicher noch nachgereicht.

In "House of Golf 2" erleben wir das ultimative Golf-Duell. Wir erobern über 100 einzigartige Löcher mit bis zu vier Spielern in lebhaften Couch-Spiel-Sessions. Wir zeigen unsere Fähigkeiten, nehmen an aufregenden Live-Turnieren teil und sichern uns exklusive Belohnungen.

"House of Golf 2" ist bereits für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.