How 2 Escape: Lost Submarine vorgestellt

Maximum Entertainment und Breakfirst Games stellen uns "How 2 Escape: Lost Submarine" vor. Einen ersten Trailer gibt es gleichzeitig auch zu sehen.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf "How 2 Escape: Lost Submarine" eingestimmt. Dabei erklärt man vor allem die spielerische Grundidee des Koop-Puzzlers.

In "How 2 Escape: Lost Submarine" übernehmen zwei Spieler die Rollen von Offizieren, welche ein verlorenes U-Boot aufspüren müssen, um einen drohenden Krieg zu verhindern. Nachdem nämlich ein Militärstützpunkt überrannt wurde, hat man einen Torpedoangriff befohlen, doch der Befehl zum Abbruch erreichte die Besatzung eventuell nie. Ohne Kontakt zur "Triumphant" bleibt jedoch unklar, ob die tödliche Ladung schon abgefeuert wurde.

"How 2 Escape: Lost Submarine" irgendwann in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.