How 2 Escape: Gemeinsam Entkommen

Just For Games und Breakfirst Games freuen sich den brandneuen Launch-Trailer ihres Coop-Escape Spiels "How 2 Escape" zu präsentieren. Im Trailer werden erste Gameplay Elemente gezeigt, auf ihr euch freuen könnt.

"How 2 Escape" ist ein asymmetrisches Koop Spiel, in dem 2 Spieler versuchen mit Hilfe von Teamwork aus einer brenzligen Situation zu entkommen. Dabei nimmt einer die Rolle von Emy ein, die verzweifelt versucht aus einem rasenden Zug zu entkommen, der unvermeidlich auf das Ende der Schienen zufährt. Während der:die andere Spieler als ihr Bruder Johann alles versucht, um ihr bei der Flucht zu helfen. Während Emys Spielerin sich auf PC oder Konsolen durch den Zug rätseln und Hinweise finden muss, bekommt Johanns Spieler die Lösungen um Emy zu retten mit der Companion-App direkt auf ein mobiles Endgerät oder PC. Nur durch gute Kommunikation und schnelles Denken können die beiden alle Rätsel gemeinsam lösen und Emy vor ihrem Schicksal retten.

"How 2 Escape" erscheint morgen, am 31.08.2023, auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S.