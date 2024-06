Harry Potter: Quidditch Champions erscheint diesen September

Warner Bros. Games kündigt den Release von "Harry Potter: Quidditch Champions" für den 3. September an. Darin geht es um den legendären magischen Sport, der durch die Harry-Potter-Bücher und -Filme bekannt wurde. Fans können in die bezaubernde Welt des Quidditch eintauchen, sei es im Einzelspiel, in kooperativen Online-Matches mit Freunden oder in kompetitiven Online-Spielen Eins gegen Eins.

Entwickelt von Unbroken Studios und veröffentlicht von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games erscheint die "Harry Potter: Quidditch Champions Standard Edition" weltweit am 3. September für 29,99 Euro (UVP) auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.