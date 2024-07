Quidditch Champions: Erster Gameplay-Trailer

Warner Bros. präsentiert den offiziellen Gameplay Trailer-"Willkommen Schüler!" für "Harry Potter: Quidditch Champions" und gibt Fans einen ersten Einblick auf das bevorstehende, rasante Spielerlebnis basierend auf der magischen Sportart.

Im Video werden der Einzelspieler-Karrieremodus und der Online-Wettkampfmodus des Spiels vorgestellt, sowie erstmals der Charaktereditor und einige der ikonischen spielbaren Charaktere, wie Ron Weasley und Draco Malfoy, gezeigt. Der Trailer bietet auch einen Einblick in das Quidditch-Weltcup-Stadion sowie in einige der epischen magischen Arenen, die an ikonischen Orten der Zauberwelt angesiedelt sind.