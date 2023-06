Im Rahmen der Devolver-Direct-Präsentation wurde vor wenigen Stunden auch "Human Fall Flat 2" enthüllt. Ein erster Trailer war auch zu sehen.

Hier wird schnell klar, dass "Human Fall Flat 2" genau das bietet, was man von einer kompetenten Fortsetzung erwartet. Wir können uns also etwa auf neue zerstörbare Levels und einen spassigen Koop-Modus freuen. An individuell anpassbare Charaktere wurde ebenfalls gedacht.

Bisher ist unklar, wann "Human Fall Flat 2" für welche Plattformen erscheint.