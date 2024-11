Humanoid Origin wird geschlossen

Humanoid Origin, das kanadische Entwicklerstudio von "Mass Effect"-Director Casey Hudson, muss seine Pforten leider wieder schliessen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Demnach plante Humanoid Origin einen plattformübergreifenden Toptitel in einem neuen Science-Fiction-Universum. Ziel war es, ein Studio zu kreieren, das kreative Freiheiten für Entwickler maximiert. Trotz Bemühungen, sich gegen die branchentypischen Herausforderungen abzusichern, führte jetzt ein unerwarteter Finanzierungsengpass zur Einstellung des Betriebs. Das offizielle Statement dazu liest sich folgendermassen:

"Heute haben wir unsere Mitarbeiter darüber informiert, dass Humanoid Origin den Betrieb einstellen wird. Trotz unserer Bemühungen, das Studio vor den allgemeinen Herausforderungen der Branche zu schützen, waren wir aufgrund eines unerwarteten Finanzierungsengpasses nicht in der Lage, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir sind untröstlich, dass wir nicht in der Lage sein werden, unser neues Science-Fiction-Universum zu Ende zu bringen. Unsere grösste Sorge gilt derzeit jedoch unserem Team, das wir beim Übergang in ein neues Arbeitsverhältnis unterstützen werden. In unserer gemeinsamen Zeit hat das Team unglaubliche Fortschritte erzielt und gezeigt, dass es möglich ist, erstaunliche Arbeit zu leisten und gleichzeitig eine Kultur des Spasses und der Kreativität zu fördern. Wir danken ihnen für ihr Talent, ihren Mut und ihre Freundschaft."