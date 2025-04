HUNGER bekommt Gameplay-Trailer

Publisher und Entwicklerstudio GOOD FUN CORPORATION, die Macher von "Hell Let Loose", zeigen mehr von "HUNGER". Das Single- oder Multiplayer PvPvE Extraction RPG für PC ist noch ohne Release-Termin, soll jedoch bald in den Early Access gehen. Hier gibt es den Gameplay-Trailer und weitere Informationen zu dem in einem 'verseuchten' Europa zur Zeit von Napoleon angesiedelten Spiels:

Über HUNGER

"Eine unheimliche Seuche hat das vom Krieg zerrissene Europa heimgesucht und unaussprechliche Schrecken entfesselt. In HUNGER, einer meisterhaften Mischung aus Ego-Shooter-, Slasher-, Rollenspiel- und Horror-Gameplay, tauchst du in die trostlosen Ruinen des napoleonischen Europas – auch bekannt als die Welt nach dem Ende – und in eine herzzerreissende Dunkelheit ein. Als Überlebender unter den noch Lebendigen begibst du dich auf eine einsame Reise oder schliesst dich mit Verbündeten zu zweit oder zu dritt zusammen, um die gefährliche Landschaft zu durchqueren, die von monströsen Wesen heimgesucht wird, die aus dem Zorn der Pest hervorgegangen sind: dem Hunger. Glück und Abenteuer warten auf diejenigen, die mutig oder töricht genug sind, sich aus der Sicherheit des Schlosses in die Welt nach dem Ende zu wagen.

Finde deinen Platz

In der unbarmherzigen Welt nach dem Ende sind dein Überleben und dein Wohlstand mit den Bewohnern des Schlosses verwoben – einer Vielzahl von Questgebern, Ladenbesitzern, Lagerverwaltern, Kopfgeldjägern und anderen Lebendigen. Wenn du Quests erfüllst und deinen Ruf aufbaust, erhältst du Zugang zu neuen Orten, Fähigkeiten, Charakteren, Waffen, Ausrüstung und wichtigen Ressourcen.

INTENSIVE UND BRUTALE KÄMPFE

Schiesse mit einem Gewehr oder einer Pistole oder feuere explosive Glasgranaten mit einem experimentellen Handmörser. Wenn die Munition zur Neige geht oder zum Nachladen nicht genug Zeit bleibt, ziehst du deine Axt oder deinen Streitkolben, um dich in den tödlichen Nahkampf zu stürzen. HUNGER basiert auf einer Mischung aus methodischen und hektischen Fern- und Nahkämpfen. Du begibst dich in einen tödlichen und brutalen Tanz mit dem Hunger und anderen Lebendigen, die dir nehmen wollen, was dir gehört. Finde Rüstungen, Taschen, Schmuckstücke, Medizin, Waffen und Schilde, um dich für die verschiedenen Umgebungen und Kämpfe zu wappnen.

FORTSCHRITT UND AUFBAU

Auch wenn viele deiner Ausrüstungsgegenstände und Waffen verloren gegangen sind, trägt jede Erfahrung dazu bei, dass deine Lebendigen und ihre Stufe besser werden. Jeder der Lebendigen verfügt über eine Reihe freischaltbarer, einzigartiger passiver, taktischer und ultimativer Fähigkeiten sowie über tiefgreifende und extrem anpassbare Meisterschaftsbäume mit mehr als 100 Talenten, aus denen du wählen kannst. Passe deinen Lebendigen für das Stealth- und Solospiel an, indem du die Schritte leiser machst und Türen aufbrichst. Spezialisiere dich für den Fernkampf, indem du deine Nachladegeschwindigkeit und deine Waffenkontrolle erhöhst. Opfere deine Tödlichkeit und unterstütze deine Gruppe, indem du ihre Rüstung reparierst und sie heilst. Überleben ist der einzige Massstab für den Erfolg.

Erforsche die von der Pest zerstörte Landschaft

Erkunde Wälder, Dörfer, Klöster, Zitadellen, Minen und mehr, während du und andere Lebendige versuchen, die Überreste der Welt nach dem Ende zu erforschen und zu plündern."