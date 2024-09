Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen von Hunt: Showdown 1896

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der Konsolenfassungen von "Hunt: Showdown 1896" genauer angesehen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das eigentlich keine diesbezüglichen Frane unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Hunt: Showdown 1896" auf den Konsolen über 13 Minuten lang thematisiert. Dabei zeigt sich, dass grundsätzlich gute Arbeit geleistet wurde. Etwas besser schneidet am Ende übrigens die Xbox-Version ab. Trotzdem gibt es Aspekte, die stark vermuten lassen, dass sogar noch etwas mehr drin gewesen wäre.

In "Hunt: Showdown 1896" machen wir Jagd auf die Verdorbenen in längst vergessenen Sümpfen. Wir setzen uns gegen ein zeitloses Übel zur Wehr und treten in diesem spannenden, taktischen PvPvE-Ego-Shooter allein oder in der Gruppe gegen wahnsinnige Monster und andere erbitterte Jäger an. Hier gibt es ganz sicher keine Helden.

"Hunt: Showdown 1896" ist seit dem 15. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.