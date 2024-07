Hunt: Showdown 1896 bekommt Alterseinstufung

Das US Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat "Hunt: Showdown 1986" eine Alterseinstufung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erteilt. Heraus kam dabei die Altersstufe 'Mature 17+', was wie zu erwarten mit Gewaltdarstellungen begründet wird.

Die Frage, ob es sich um ein Sequel zu "Hunt: Showdown" handelt, wurde in Vergangenheit bereits von Crytek General Manager David Fifield verneint. Vielmehr verglich er es damit, dass auch "Fortnite 2" eine generelle Überarbeitung von "Fortnite" war, und es als weiteres Kapitel gesehen werden kann. Da für August ein Upgrade für "Hunt: Showdown" auf die Cryengine 5.11 sowie weitere Updates für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt sind (siehe Video), wird in der Gaming-Presse spekuliert, dass dann auch ein Rebranding, also eine Neuauflage der Marke inklusive neuem Namen, eingeführt werden könnte. Auch der Support für Xbox One und PlayStation 4 endet im August.

Die Bewertung des ESRB lautet im Original wie folgt:

"This is a first-person monster hunting game set in a fantastical version of the Victorian era. Players use bladed bats, clubs, brass knuckles, and pistols to kill zombie-like creatures and human rivals. Combat is highlighted by impact sounds, gunfire, and blood-splatter effects. Some weapons allow players to cave in zombies' heads or to cut off their limbs. One type of zombie explodes into blood and viscera when killed; another type is depicted wearing human skin as a cape."