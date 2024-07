Crytek enthüllt Hunt: Showdown 1896

Crytek hat heute "Hunt: Showdown 1896" enthüllT! Im nächsten Kapitel von "Hunt" könnt ihr ein ganz neues Erlebnis geniessen, in dem ihr geografisch einen Sprung nach vorne macht und vom Bayou-Hinterland in die Rocky Mountains von Colorado ziehen. Der Start erfolgt am 15. August 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die erste Karte, "Mammon’s Gulch", führt ein weites und detailliertes neues Biom ein, das die Jäger in den Schatten der mächtigen Berge Colorados bringt. Mit dem Element der erweiterten Vertikalität und einer Vielzahl neuer taktischer Aussichtspunkte ragen die Gipfel wie Wächter über die längst vergessene Stadt. Doch unter den üppigen Wäldern und hoch aufragenden Hügeln brodelt die Verderbnis aus den darunterliegenden Ölfeldern.

"Hunt: Showdown 1896" bringt auch die Leistungsfähigkeit der CryEngine 5.11 mit sich, mit heiss ersehnten Verbesserungen im gesamten Spielerlebnis. Mit massiv aufgerüsteten visuellen Effekten, Audio-Design, Leistung und mehr.

Ihr werdet auch mit überarbeiteten und restaurierten Originalkarten nach dem Launch wieder im Bayou willkommen geheissen.

CryEngine 5.11

"Hunt: Showdown 1896" zeigt die neuen Fähigkeiten des lang ersehnten CryEngine 5.11-Upgrades. Ihr taucht in ein neues Erlebnis ein, das von einem Sprung in der visuellen Qualität profitiert, mit Verbesserungen bei Texturen, Beleuchtung und Animation, verbessertem Audio-Design, insgesamt besserer Leistung, einem neuen Matchmaking-System für schnellere Matches und vielem mehr. Schau dir das neuestes Entwickler-Update für eine Übersicht der kommenden CryEngine -Funktionen an:

Konsolenspieler werden ausserdem native 4K- und 60fps-Unterstützung auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie 60fps und 2k für Xbox Series S sehen, alles in wunderschönem HDR.

Der Start von "Hunt: Showdown 1896" auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S bringt die Einstellung des Titels auf den Plattformen der letzten Generation mit sich. Das bedeutet, dass ab dem 15. August das ursprüngliche "Hunt: Showdown" nicht mehr auf PlayStation 4 und Xbox One spielbar sein wird.

Wie im Herbst 2023 angekündigt, erhalten alle Konsolenspieler automatisch ein kostenloses Upgrade auf das neue Spiel auf ihren Next-Gen-Konsolen, einschliesslich aller bisherigen Käufe und Fortschritte.

Spieler, die den Sprung auf die neue Konsolengeneration noch nicht unternehmen haben, können sich sicher sein, dass das Hunt Upgrade jederzeit auf sie wartet.