Native Next-Gen-Version von Hunt: Showdown verspätet sich

Crytek gibt bekannt, dass sich der Release der nativen Next-Gen-Fassung von "Hunt: Showdown" leider verzögert. Eigentlich sollte der Ego-Shooter bereits im April auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht werden.

Ein Grund für die Verzögerung wird leider nicht genannt, weshalb nur spekuliert werden kann. Vielleicht gibt es ja technische Probleme bei der Portierung von "Hunt: Showdown" auf PS5 und Xbox Series X oder es stehen Hürden beim Zertifizierungsprozess im Weg. Als neues Releasefenster nennt Crytek bisher nur den weiteren Jahresverlauf, was darauf schliessen lässt, dass hier ein grösseres Problem vorliegt.

"Hunt: Showdown" erschien am 27. August 2019 für den PC. Die Xbox-One-Version folgte am 19. September 2019. Sonys PS4 wurde schliesslich am 18. Februar 2020 bedient.