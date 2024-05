Support von Hunt: Showdown auf PS4 & Xbox One endet im August

Crytek hat ein ausführliches Entwickler-Update zu "Hunt: Showdown" veröffentlicht. Dadurch erfahren wir auch, wann der Support auf PS4 und Xbox One genau endet.

Demnach gehen auf diesen beiden Konsolen am 15. August die Lichter aus. Aber keine Angst, simultan ist natürlich ein kostenloses Next-Gen-Upgrade auf PS5 und Xbox Series X verfügbar. Crytek beschreibt den Vorgang als signifikanten Relaunch, welcher den Ego-Shooter auf ein völlig neues Level heben wird. Klingt also insgesamt nach spannenden Wochen, die da vor uns liegen.

"Hunt: Showdown" erschien am 27. August 2019 für den PC. Die Xbox-One-Version folgte am 19. September 2019. Sonys PS4 wurde schliesslich am 18. Februar 2020 bedient.