Hunt the Night: Termin für die Konsolenfassungen

Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Moonlight Games haben jetzt einen Releasetermin für die Konsolenumsetzungen von "Hunt the Night" verkündet. Demnach werden diese sogar noch in diesem Monat verfügbar sein.

So wird "Hunt the Night" schon ab 26. Februar digital auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich sein. Physische Versionen für PS5 und Switch folgen im Laufe des Sommers. Über eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wurde nichts gesagt.

Schon jetzt stimmt uns ein Trailer auf die kommenden Konsolenfassungen von "Hunt the Night" ein. Dieser zeigt fast zwei Minuten lang hauptsächlich Gameplay daraus.

"Hunt the Night" erschien bereits am 13. April 2023 für den PC.