Hunting Simulator 3: Ankündigungs-Trailer

NACON kündigt heute "Hunting Simulator 3" an. In der Jagdsimulation können die naturbelassenen Landschaften von Colorado und Texas allein oder in der Gruppe erkundet und zahlreiche Tierarten gejagt werden. Das Spiel ist das aktuelle Projekt von NACON Studio Ghent, das vorher unter dem Namen Neopica bekannt war.

Mit fast 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Jagdspielen hat sich NACON Studio Ghent vorgenommen, Fans des Genres mit dem dritten Teil der Reihe ein authentisches Jagderlebnis zu bieten. Dank des Feedbacks der Community, die durch die beiden Vorgängertitel über eine Million Spielende zählt, hat das Studio die Grundlagen beibehalten, die die Reihe erfolgreich gemacht haben und gleichzeitig einige neue Funktionen und Verbesserungen im Gameplay implementiert. Zu diesen gehört das dynamische "SimFauna"-System, das das Verhalten der Tiere originalgetreu nachbildet und ermöglicht, dass die Handlungen der Spielenden echte Auswirkungen auf die Tiere und die Umgebung haben.

Zusätzlich zum verbesserten Verhalten der Jagdhunde und authentischem Sounddesign sowie der Einführung von Fahrzeugen bietet das Spiel realistische, natürliche Open-World-Umgebungen dank der Unreal Engine 5. Die Spielenden können über 40 Tierarten jagen und dabei Jagdausrüstung von bekannten Marken wie Beretta, Winchester, Browning und vielen anderen verwenden.

NACON ist ausserdem stolz darauf, bekannt zu geben, dass das belgische Studio Neopica, das 2020 in die Gruppe aufgenommen wurde, nun NACON Studio Ghent geworden ist. Das Studio ist vor Kurzem in neue Räumlichkeiten in Ghent, Belgien, umgezogen, um von neuer Ausstattung und Arbeitsplätzen zu profitieren. Dadurch konnte das Studio in Vorbereitung auf die Entwicklung von Hunting Simulator 3 und zukünftigen Projekten weiterhin seine Belegschaft vergrössern, die inzwischen fast 40 Mitarbeitende umfasst.

"Wir freuen uns sehr, dieses Abenteuer zu verwirklichen und die Vorteile unserer neuen Räumlichkeiten nutzen zu können, die es unseren talentierten Teams ermöglicht, weiterhin an ambitionierten Projekten wie Hunting Simulator 3 zu arbeiten. Dieser dritte Teil ist der Höhepunkt von fast 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Jagdsimulationen und wir setzen all unsere Anstrengungen daran, die Erwartungen der Community zu erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, berücksichtigen wir das Feedback der Spielenden zu den ersten beiden Titeln und arbeiten während der gesamten Entwicklung eng mit professionellen Jägern zusammen."

Peter Vermeulen, Studioleiter von NACON Studio Ghent

"Hunting Simulator 3" wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.